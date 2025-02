Lapresse.it - Caso Cospito, Tajani: “La condanna a Delmastro sembra una scelta politica”

“Sono assolutamente d’accordo con la premier Giorgia Meloni: Andreadeve restare al suo posto, anche perché io sono un garantista”. Antoniocommenta così, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico di Torino, laper rivelazione di segreto d’ufficio del sottosegretario alla Giustizia, in relazione alla vicenda. “Non vedo un grande fondamento giuridico nella sentenza che hato il sottosegretario, mipiù unafinalizzata a dare un colpo alla riforma della giustizia. Andremo avanti, perché va nell’interesse dei cittadini e della stessa magistratura, per me può rimanere dove sta”, ha concluso ministro degli Esteri.