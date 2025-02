Lapresse.it - Caso Cospito, Anm a Delmastro: “Per avere un giudice terzo non serve andare a Berlino”

Leggi su Lapresse.it

Infuria la polemica dopo la condanna a otto mesi nei confronti del sottosegretario alla Giustizia, AndreaDelle Vedove, per ilcon l’accusa di rivelazione di segreto. L’Associazione nazionale magistrati va all’attacco., Anm a: “Pernon”“Perunnon occorre“. Lo scrive in una nota la Giunta esecutiva centrale dell’Anm all’indomani della vicenda processuale che si è conclusa con la condanna in primo grado del sottosegretario alla Giustizia. “Siamo, tuttavia, confortati dalla consapevolezza che i magistrati del Tribunale di Roma hanno semplicemente applicato la legge con onore e responsabilità, come fanno ogni giorno i magistrati italiani”, conclude la nota Anm., Anm: “Vicendadimostra inutilità separazione carriere”“Per dimostrare l’inutilità della separazione delle carriere, basta osservare la vicenda processuale che si è conclusa con la condanna in primo grado del sottosegretario