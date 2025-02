Casertanews.it - Casertano fa festa con il Superenalotto: centrato un "5" da oltre 19mila euro

Leggi su Casertanews.it

Rocca d'Evandro faper un cinque daal. La vincita, come riferisce Agipro, è stata registrata al Bar Holidays in via Campo dei Fiori, 43.L’ultimo “6” da 89,2 milioni diè statoil 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il.