Casalguidi, Lorenzo Baglioni in scena con ‘Canzoni a colori’

Pistoia, 21 febbraio 2025 - Nuovo appuntamento per la Stagione del Teatro Francini, promossa dal Comune di Serravalle Pistoiese e Fondazione Teatri di Pistoia: domenica 23 febbraio (ore 18), torna, dopo il successo del 2019, sul palco della sala dicon Canzoni a colori, scritto a quattro mani col fratello Michele e prodotto da Ridens., il professore/cantautore più amato del web, porta in tour uno spettacolo che non è solo un concerto. Accompagnato dalla sua band,alterna monologhi e canzoni, riproponendo tutti i suoi maggiori successi – da Il Congiuntivo a L’Arome Secco Sè, passando per gli stornelli e i giochi musicali che si rifanno alla tradizione popolare – che parlano di scuola, didattica, tematiche sociali e quotidianità. Nuovo negli arrangiamenti e nuovo nella scelta dei pezzi, pur rimanendo fedele allo stile di, Canzoni a Colori è un concerto-spettacolo dove si ride, si piange, si riflette e da cui, alla fine di un viaggio sorprendente e inaspettato, si esce arricchiti.