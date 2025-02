Ilfattoquotidiano.it - Caro bollette, mentre il governo prende tempo l’Ue suggerisce di tagliare le tasse. E vuol copiare Tokyo sugli acquisti di gnl dagli Usa

“La Commissione ricorda che gli Stati membri hanno la possibilità di ridurre le imposte e i prelievi nazionali nella bolletta dell’energia elettrica”.ilcontinua areinterventi contro ilannunciati ormai più di una settimana fa, da Bruxelles è in arrivo un “promemoria” utile per la premier Giorgia Meloni, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il titolare di Ambiente e Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Il Piano d’azione per un’energia conveniente che sarà presentato il 26 febbraio insieme al Clean industrial actinfatti tra il resto ai 27 di tamponare nell’immediato la nuova ondata di rincari agendo su accise e Iva. L’esecutivo italiano, dopo aver reintrodotto nelledi elettricità e gas gli oneri generali di sistema, da gennaio 2024 ha riportato al 22% l’Iva sul gas che dal 2022 era scesa al 5%.