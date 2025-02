Ilrestodelcarlino.it - Caro bollette e cacao: prezzi alle stelle in pasticceria e al bar

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ascoli, 21 febbraio 2025 – Gli aumenti del costo dell’energia elettrica e del gas ma anche quello ‘smisurato” del, stanno costringendo tante pasticcerie a rivedere le tariffe dei loro dolci. Paste, cornetti, bomboloni e bignè in queste settimane hanno subito un lieve aumento dei loro, ma poi il tutto è andato ad incidere anche sul prezzo delle colazioni con gli aumenti di caffè e cappuccini. Insomma, la colazione al bar o incomincia ad essere quasi un lusso. D’altronde si arriva da anno complesso per il, materia prima base con cui si produce l’amata cioccolata: il suo prezzo, durante il 2024, è aumentato di circa il 170%. "Aumenta pure il caffè. Vallo a spiegare ai clienti che si ritrovano i rincari" Non è una sorpresa, da mesi infatti la crescita è costante: una tendenza che pare non si stia invertendo nel 2025.