Caro bollette dove si paga di più per gas e luce e dove si risparmia | la classifica delle Regioni

Il consumo di gas ecambia da Regione a Regione. L’Emilia-Romagna ha la bolletta più cara per il metano, mentre la Sardegna è in testa per il costo dell’elettricità. Il governo Meloni sta preparando un decreto per affrontare il, ma intanto vediamole famiglie hanno speso di più ehannoto lo scorso anno.Leggi anche: Inflazione: “Aumenti fino a più di 500 euro”. La mappa città per città e la top 3si spende di più per l’elettricitàNel 2023, la spesa media per la bolletta elettrica è stata di 791 euro, il 6% in meno rispetto all’anno precedente. L’analisi arriva dal portale Facile.it.La Regione con il consumo medio più alto è la Sardegna, con 2.677 kWh di elettricità e una spesa media di 903 euro all’anno, circa 75 euro al mese.