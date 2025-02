Lanazione.it - Carnevale, vince la socialità. Fumetti e digitale sui carri

Leggi su Lanazione.it

La macchina organizzativa delche segna la tradizione perugina ha ingranato la quarta. Parliamo della manifestazione che da 44 anni invade e coinvolge le strade di san Sisto per poi colorare, il martedì grasso, anche il centro storico in un tripudio di baldoria e coriandoli. L’appuntamento con la sfilata deiallegorici è fissata per domenica 23 e 2 marzo a San Sisto; martedì 4 la conclusione in corso Vannucci e l’approdo in piazza IV Novembre. Nei giorni scorsi sono stati svelati i temi dei: Intelligenza a confronto per Borgo Novo e viale San Sisto, Coco (Perugia 2), La Torre ha scelto Dragon Ball, Notre Dame de Paris (L’Toppo), Transformers (Cedro). Federico Boncio, presidente dell’associazioneI Rioni, spiega che i preparativi sono iniziati a gennaio. Al lavoro nel capannone messo a disposizione da Umbra Acque ci sono circa 100-150 persone, tutti volontari ovviamente.