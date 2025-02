Lanazione.it - Carnevale di Lucca: weekend di sfilate e installazioni artistiche

Leggi su Lanazione.it

Ilè nel pieno del suo splendore esi prepara a vivere ilpiù atteso della manifestazione. Il centro storico, già trasformato in un museo a cielo aperto grazie alle, si animerà fino alla sfilata di domenica. Passeggiando per la città, ci si imbatte nelle imponenti opere in cartapesta realizzate dai maestri viareggini. Sotto il loggiato di Palazzo Pretorio domina la scena il mastodontico Gorilla dei fratelli Cinquini, che ha già incantato il pubblico deldi Viareggio e ora affascina cittadini e turisti nel cuore di. Le piazze e le strade storiche accolgono invece The Skull Parade – Il Tempo della Vanità, un’affascinante installazione nata dallo scambio artistico tra la Cittadella dele Città del Messico, con giganteschi teschi decorati che richiamano la tradizione del Día de los Muertos.