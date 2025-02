Lanazione.it - Carnevale di Lucca: Tradizione e Cultura tra Sfilate e Storia

, la città dalle antiche mura e dal fascino senza tempo, custodisce unche ha attraversato i secoli, trasformandosi da semplice festa popolare a evento di grande rilevanzale. Oggi, traspettacolari e rievocazioni storiche, questa manifestazione rappresenta un simbolo d’identità e appartenenza per i lucchesi, raccontando unache affonda le sue radici in epoche lontane, dal Medioevo alle sontuoseottocentesche. I primi documenti ufficiali risalgono al XVIII secolo, ma molti storici ipotizzano che illucchese abbia origini medievali. In quei tempi, ilera il momento in cui le rigide gerarchie venivano capovolte: con maschere e travestimenti, tutti potevano sfidare l’autorità con battute pungenti e scherzi irriverenti. Le "mascherate" satiriche, in cui i cittadini prendevano in giro le istituzioni con scenette e versi beffardi, sono il perfetto esempio di quel periodo in cui il mondo veniva messo "alla rovescia" per celebrare la libertà e la creatività.