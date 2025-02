Danielebartocciblog.it - Carnevale Ambrosiano 2025: a Milano il Festival Teatro Popolare ‘Le Mille e una Piazza’

Alci sarà da divertirsi. Atelierpresenta la sesta edizione deldi“Lee una piazza”. Dal 25 febbraio all’8 marzo, la sessione“Il mercato dei saltimbanchi” celebrerà ilcon spettacoli di Commedia dell’Arte. Tante novità per ilche riporta in piazza spettacoli gratuiti adatti a un pubblico di tutte le età.Il progetto si avvale del Patrocinio del Comune die del sostegno dei 9 municipi della città e delle associazioni di territorio. Tra essi Nolo4Kids, Città del Sole – Amici del Parco Trotter, Associazione Social District Città Studi Acquabella APS – CISTÀ. Inoltre Associazione Vivirubattino, Circolo Acli Di Lambrate, Biblioteca di condominio – Cohbiblio Lambrate. Ma anche Comitato di QuartiereSanta Giulia – CQMSG, Comitato Contro le Tossicodipendenze e l’Emarginazione – C.