Carnevale al gran finale. Domenica festa in piazza

Si avvicina la fine deldi Follonica che fra sabato e giovedì prossimi manderà in scena gli ultimi appuntamenti della 58a edizione, due novità assolute e un ritorno dopo qualche anno di assenza. Non sarà recuperata la sfilata annullata per maltempo il 9 febbraio; nel caso venga annullata la giornata di domani, i carri torneranno sul circuito2 marzo. La novità piùde, sempre tempo permettendo visto che le previsioni sono ancora incerte, è quella del debutto del corso mascherato domani: i carri e le mascherate dei sette rioni infatti torneranno sul circuito del lungomare domani pomeriggio a partire dalle 16,45 per l’ultima sfilata del 2025, un vero e proprio spettacolo inediti con i carri illuminati che assieme alle mascherate e alle reginette percorreranno il tradizionale circuito.