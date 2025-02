Carnevale a Corte | danze e atmosfere d’epoca alla Reggia di Caserta

Leggi su Ildenaro.it

Gran Ballo disabato primo marzo (ore 16)di; un’iniziativa organizzata dall’associazione culturale Società di Danza Napoli e, che valorizza la tradizione dellaborbonica di festeggiare questa ricorrenza. I danzatori in abitiottocenteschi animeranno il Vestibolo superiore delladicon musiche, come il primo valzer spagnolo di Eduard Strauss, la contraddanza Cinderella, i valzer Waltz Country Dance e Flammen e La Marcia della Pace, la contraddanza Sinfonia, la marcia Saracena (op. 297), la quadriglia Lancieri e il Galop finale overture Guglielmo Tell su musica di Michael Halasz. Storicamente ilera un’occasione di grande allegriadi; all’interno del Palazzo reale avevano infatti luogo feste e balli in maschera, all’esterno e in tutta la città giochi e parate, come il Torneo Cavalleresco che Salvatore Fergola ha immortalato nel suo dipinto esposto negli Appartamenti Reali.