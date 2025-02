Velvetgossip.it - Carlo Conti invita Emanuela Fanelli a unirsi a lui per il prossimo Sanremo

L’atmosfera frizzante e giocosa di “Splendida Cornice” ha riservato un momento inaspettato che ha catturato l’attenzione del pubblico e degli appassionati del Festival di. Durante la puntata del 20 febbraio 2025,ha lanciato una proposta che ha fatto brillare gli occhi di: “Ti voglio con me ilanno a”. Un’affermazione che, sebbene pronunciata in un contesto di scherzo, ha aperto la porta a molte speculazioni su una possibile collaborazione tra i due nel prestigioso festival musicale italiano.e il suo spirito ludicoDurante la serata,, noto per la sua abilità di intrattenitore e conduttore, si è prestato a diverse gag, dimostrando la sua versatilità e il suo spirito ludico. In un momento particolarmente divertente, ha parodiato una conferenza stampa, trasformando il format classico in un’occasione di comicità.