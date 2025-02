Ilgiorno.it - Carlo Acutis, la reliquia del Beato alla Casa Famiglia di Villa Cortese: chi era e perché è così importante

(Milano, 21 febbraio 2025 – Venerdì mattina ladi, appartenente al Gruppo Sodalitas, accoglie ladel. L’evento sarà seguito dcelebrazione della Santa Messa, con una speciale benedizione dedicata agli anziani e agli ammalati. "La vita è un dono che Dio ci ha fatto troppo prezioso e bisogna apprezzarne ogni istante” confidavaa un amico, invitandolo a vivere con pienezza la semplicità della quotidianità. Un messaggio che rimane attuale e profondamente in linea con i valori di Sodalitas, come sottolinea il Presidente, Lorenzo Pobbiati: “La vita merita di essere vissuta e apprezzata appieno in ogni suo momento, proprio come diceva il giovane”. Nato a Londra nel 1991 e vissuto a Milano,frequentò l’istituto Leone XIII dei Gesuiti.