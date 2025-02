Lopinionista.it - Caregiver familiare, audizione della ministra Locatelli

ROMA – Martedì 25 febbraio, alle ore 13, la Commissione Affari socialiCamera dei Deputati svolgerà l’del Ministro per le Disabilità, Alessandra(foto), in materia di iniziative normative sul riconoscimento e la tutela del.L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv.L'articoloL'Opinionista.