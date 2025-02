Carceri Foglieni Aiga | Serve accesso a percorsi studio e lavoro qualificanti per detenuti

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Servonopiù moderne, per permettere attività socializzanti e lavorative, perché la finalità della pena rimane sempre quella rieducativa. Con un programma di formazione per garantire ail'di. E' l'accorato appello che lancia l'(Associazione Giovani Avvocati), in occasione del consiglio direttivo in corso oggi .