Carabinieri indagati per depistaggio nel caso Ramy Elgaml: richiesto di cancellare video

Si sono avvicinati a lui solo per diffidarlo dal divulgare quelle immagini, convinti che avesse fatto undelle fasi dei soccorsi e del massaggio cardiaco, immagini poco etiche che non avrebbe dovuto mandare in giro. Così uno dei duepere frode processuale e favoreggiamento nell'inchiesta suldi- il 19enne egiziano morto dopo un inseguimento deiallo scooter guidato da un amico - ha ricostruito, interrogato oggi in Procura, la vicenda della richiesta di cancellazione di ungirato da un testimone. Simile, pare, la versione ai pm dell'altro carabiniere sentito. I dueper favoreggiamento ee frode processuale, sono stati sentiti stamani, dopo una convocazione con invito a comparire, in Procura a Milano dai pm Marco Cirigliano e Giancarla Serafini in un filone dell'inchiesta, coordinata anche dall'aggiunta Tiziana Siciliano e dal procuratore Marcello Viola.