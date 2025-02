Foggiatoday.it - Capitolato rifiuti, prova di forza del sindaco spacca la maggioranza: quattro dei suoi votano contro

A San Giovanni Rotondo, se innon si respira aria di crisi, poco ci manca. Appena sette voti a favore, a fronte dei 10 contrari, evidentemente non sono bastati a Filippo Barbano per avere la meglio in Consiglio comunale sull'apzione del 'nuovo' piano di gestione dei servizi.