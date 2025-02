Ilrestodelcarlino.it - Capitan Amadio al timone di una squadra a caccia di riscatto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Pineto per la Vis l’asticella sarà alta. Ci vorrà infatti un salto da medaglia olimpica per uscire con tre punti dalla trasferta abruzzese. In casa i biancoazzurri non perdono dal 3 di Novembre contro il Carpi. Da quel momento cinque vittorie e due pareggi. I soli due gol subiti nelle ultime sette gare casalinghe rappresentano un dato che spaventerebbe chiunque ma non gli uomini di Stellone. Nell’arco di questa stagione i pesaresi sono riusciti, in diverse circostanze, a trasformare in realtà imprese che alla vigilia sembravano impossibili. La Vis cinica e impenetrabile vista a Rimini, Perugia, Pontedera o Ferrara dovrà replicare al Pavone-Mariani la sua miglior versione. Nei padroni di casa rientrerannoe Tonti tornati, nel corso della settimana, regolarmente a disposizione di mister Ivan Tisci.