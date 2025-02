Forlitoday.it - Capitale della cultura, Cesena rilancia: "O con Forlì o con lo stesso progetto"

Leggi su Forlitoday.it

punta decisamente alla candidatura congiunta conper la corsa aitaliananel 2028. Come da mozione approvata giovedì pomeriggio in Consiglio comunale con 21 voti favorevoli e sette contrari al termine di un lungo dibattito; e come da dichiarazioni.