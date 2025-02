Ilrestodelcarlino.it - Capitale della cultura 2028, il sindaco di Forlì apre alla candidatura congiunta con Cesena

, 21 febbraio 2025 – All'indomani del voto avvenuto in consiglio comunale ache - pur non all'unanimità - ha promosso latraal termine di una discussione accesa e appassionata, arrivano le parole deldiGian Luca Zattini che apronoprospettiva di correre insieme. “Fin dcomunicazione che ho presentato al Consiglio comunale disull’intenzione di candidarci aitaliana, ho sottolineato il valore di un progetto di territorio, capace di unire e di valorizzare patrimoni, energie e risorse.luce di quanto deciso dal Consiglio comunale dinella giornata di ieri è quindi nell’interesse comune muoversimente, come territorio, fermo restando la necessità di rispettare quanto previsto dai requisiti