Cannabis: rischio di schizofrenia e perdita della memoria

“Non invecchia mai chi fuma l’erbagiovinezza”, cantava il simpatico Brusco. Un elogio goliardicocanapa. O meglio,sua variante ricca di THC. La marijuana. Occhi rossi e risate frenetiche sono assicurate. E anche profonde riflessioni. Per Bob Marley qualche tiro era il miglior modo per conoscere se stessi, proiettando la mente verso dimensioni inesplorate. Un "nosce te ipsum" in salsa giamaicana. Ciclicamente in Italia si infiamma il dibattito sull’opportunità o meno di legalizzare tali sostanze. Ad oggi l’utilizzoè consentito a scopo terapeutico. L’ obiettivo è quello di alleviare i disturbi legati a gravi malattie. Ridurre il dolore lì dove è possibile. Può essere prescritta per la sclerosi multipla o lesioni al midollo spinale. Ma anche per malattie reumatiche o per stimolare l’appetito in casi di anoressia.