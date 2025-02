Tpi.it - Cannabis light, il governo è spaccato. Tosi (Forza Italia): “Vietarla in Italia credo sia sbagliato e illiberale”

“In tutta Europa la produzione e la commercializzazione della canapa industriale è consentita,insia. Sono a rischio 11 mila aziende agricole associate anche a Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Copagri; aziende spesso guidate da under 40 e under 30, che in questi anni hanno investito soldi e creato decine di migliaia di posti di lavoro, che pagano le tasse e contribuiscono al Pil. Non stiamo parlando di sostanze stupefacenti o di spacciatori, ma di una filiera seria che lavora una materia prima secondo rigorosi canoni scientifici e nel pieno rispetto della legislazione europea, e che crea indotto economico, finanziario – vedi i rapporti con il nostro sistema creditizio – e fiscale”. Lo ha affermato Flavio, europarlamentare di, contrario a vietare la coltivazione e la vendita della canapa industriale.