Ilgiorno.it - Canegrate: il cestello è troppo alto, camion resta incastrato nel sottopasso

Leggi su Ilgiorno.it

, 21 febbraio 2025 – Ancora un furgoneneldi via Marconi a. È stata sicuramente una mattina di passione per centinaia di persone che verso le 7.15 di oggi sono state costrette a lunghe code dopo che unè rimastocon ilnelferroviario. L’incidente ha portato all’immediata attivazione dei vigili del fuoco di Legnano, intervenuti per liberare il mezzo e ripristinare la viabilità, con grande difficoltà considerando che a metà mattinata tutto era ancora bloccato. Sul posto sono giunti anche i soccorritori del 118 con un’ambulanza. Il conducente del mezzo pesante, un uomo di 40 anni, ha riportato alcune ferite ed è stato trasportato all’ospedale di Legnano in codice giallo. Si tratta dell'ennesimo episodio che vede protagonista un mezzo pesante bloccato sotto il, un punto critico che continua a registrare incidenti simili, causando gravi disagi e mettendo in discussione la sicurezza della viabilità nella zona.