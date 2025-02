Laspunta.it - Cammino di San Filippo Neri, domenica la prima tappa.

Un’iniziativa dedicata ai pellegrini, che unisce la bellezza della natura al viaggio spirituale del camminare. Un progetto che mira a creare una rete di sentieri attraverso le aree protette del Lazio, pensati per chi desidera seguire antichi percorsi o itinerari utilizzati per scopi spirituali e religiosi. Il progetto “Innelle Aree Protette del Lazio – Edizione Giubileo 2025”, dedicato alla valorizzazione del turismo lento, promosso dal Sistema delle Aree Naturali protette della Regione Lazio, in collaborazione con Cammini d’Italia, avrà inizio23 febbraio all’interno del Parco Naturale dei Monti Aurunci, con partenza dal caratteristico Rifugio Pornito, sulla strada che porta alla cima del Redentore, di fronte ad un panorama mozzafiato che affaccia sul Golfo. Il primo di una serie di appuntamenti dedicati alla scoperta deldi San, un percorso ricco di storia e spiritualità che ripercorre le tracce del pellegrinaggio del Santo della Gioia.