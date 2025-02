Juventusnews24.com - Cambiaso via dalla Juve? Partita la caccia al sostituto: i due nomi sul taccuino per l’estate 2025. Novità

di RedazionentusNews24vialaaldell'esterno bianconero: i duesuldella dirigenza perIl mercatoinizia a preparasi alla possibilità di dover salutare Andreanel corso della prossima sessione estiva. Il terzino è come noto nel mirino del Manchester City e non è detto che l'operazione non vada in porto.Secondo Tuttosport i bianconeri hanno già messo nel mirino due possibili sostituti: da un lato c'è Gutierrez del Girona già visionato in un paio di occasione, dall'altro è spuntato il nome di De Cuyper del Club Brugge.