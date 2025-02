Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, nuova rivoluzione in estate con i soldi della Champions? Dalle mosse in attacco a quelle possibili eccellenti cessioni: tutti gli aggiornamenti

di RedazionentusNews24, l'analisi delledei bianconeri nella prossima sessione estiva: daiacquisti alle

Il calciomercato non dorme mai. In vista della prossima sessione estiva tanto dipenderà da quello che accadrà da adesso fino alla fine del campionato. Nel caso in cui i bianconeri si dovessero qualificare alla prossima Champions League, ci potrebbero essere molti movimenti sia in entrata che in uscita.

Come riportato da Sport Mediaset, l'obiettivo a centrocampo è Sandro Tonali che avrebbe già anche dato il sì al passaggio in bianconero e si potrebbe lavorare in vista di uno scambio di prestiti con Douglas Luiz. Per quanto riguarda l'attacco, l'obiettivo principale è trattenere Kolo Muani: è vicino l'accordo col PSG per il prolungamento del rinnovo.