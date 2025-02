Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, due nomi nuovi per giugno: i possibili obiettivi in caso di addio di Cambiaso. Ultime

Il Calciomercato Juve inizia a prepararsi alla possibilità di dover salutare Andrea Cambiaso nel corso della prossima sessione estiva. Il terzino è come noto nel mirino del Manchester City e non è detto che l'operazione non vada in porto. Secondo Tuttosport i bianconeri hanno già messo nel mirino due possibili sostituti: da un lato c'è Gutierrez del Girona già visionato in un paio di occasione, dall'altro è spuntato il nome di De Cuyper del Club Brugge.