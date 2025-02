Internews24.com - Calciomercato Inter, l’indiscrezione de Il Giorno: «Si allontanano le voci sul quel giocatore…»

di Redazionede Il: «Silesulgiocatore.» Cosi si legge sul quotidianoPer l’e per Josep Martinez si prospetta un mese decisivo. Come riportato oggi da Il, il portiere spagnolo difenderà i pali nerazzurri nelle prossime settimane a causa dell’infortunio di Sommer. Sarà per lui un’occasione importante per dimostrare di essere all’altezza di una grande squadra.Ma non solo. Sempre secondo il quotidiano, Martinez potrebbe anche allontanare lesu Donnarumma, recentemente accostato alper il futuro. Il contratto del portiere italiano con il Paris Saint-Germain scade nel 2026 e, al momento, il rinnovo non sembra essere una priorità né per il giocatore né per il club francese. Tuttavia, se Martinez dovesse convincere con le sue prestazioni, è difficile che la dirigenza nerazzurra investa su un nuovo portiere avendo già una soluzione affidabile in casa.