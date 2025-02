.com - Calcio Serie D / Big match Vigor-Senigallia-Teramo

Leggi su .com

Venticinquesima inD domenica 23 febbraio alle ore 15 al Bianchelli– 21 Febbraio 2025 – Unarilanciata cerca di dare continuità al buon momento affrontando in casa domenica 23 febbraio alle ore 15 il.Gli abruzzesi sono una neopromossa, ma di lusso: al momento sono al terzo posto con 44 punti a uno dall’Aquila secondo ma a 11 dalla Sambenedettese fuggitiva, ma stanno facendo decisamente un buon campionato in un girone difficile.All’andata ilvinse 1-0 grazie a un gol di Galesio al 9? ma fu un successo meritato: lafece troppo poco per guadagnarsi il pari.Da allora molto è cambiato e anche il morale dopo le due ultime vittorie consecutive è alto: lacon un successo allontanerebbe probabilmente in maniera definitiva la zona play-out, ora distante 8 punti e potrebbe davvero guardare al quinto posto, che al momento è occupato dall’Ancona che ha 5 punti in più.