Calcio Prima Seconda e Terza Punta Marina-Porto Fuori resta 0-3 La gara fu sospesa per malore

Punta Marina-Porto Fuori resta 0-3. La gara fu sospesa per malore

Serata di recuperi per ildilettantistico con diverse partite in programma. Nel girone G diCategoria nessuna squadra ravennate in campo ma vittoria della Pianta 2-1 sul Vecchiazzano (26’ pt Canaku, 5’ st Dabre (V), 28’ st Broletti Zanotti). Pianta che così raggiunge il Meldola al quinto posto, scavalcando il Real Fusignano, al momento estromesso dalla zona playoff. Nel girone N di, si giocano gli ultimi 22’ dicon il risultato che non cambia dallo 0-3 (33’ pt Chucks, 35’ ptvini, 20’ st De Simmeo) con cui era stata fermata laal 68’ per ilin campo – per fortuna senza gravi conseguenze – di un giocatore degli adriatici: dunque ilraggiunge il Vita al sesto posto. Ben tre recuperi, invece, nel girone A diCategoria con risultati anche inaspettati.