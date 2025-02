Oasport.it - Calcio femminile, Italia vittoriosa di misura contro il Galles all’esordio in Nations League

Parte con una vittoria il percorso della Nazionalena dinella seconda edizione della. Le azzurre hanno fatto il loro esordio al “Brianteo” di Monza e sconfitto il1-0. Una marcatura di Barbara Bonansea al 5? è bastata alle nostre portacolori per prevalere.Una prestazione non così scintillante delle ragazze allenate da Andrea Soncin, poco rapide nel far girare la palla e nel costruire la manovra offensiva per larghi tratti della partita. Il prossimo impegno sarà martedì 25 febbraiola Danimarca all'”Alberto Picco” di La Spezia e la compagine avversaria sarà di tutt’altra caratura e servirà un rendimento più convincente.PRIMO TEMPO – Soncin opta per un 4-3-3: Giuliani; Di Guglielmo, Lenzini, Linari, Oliviero; Giugliano, Caruso, Greggi; Cantore, Girelli, Bonansea.