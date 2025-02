.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, programma e arbitri della 20^ giornata

Leggi su .com

In C1, il Pietralacroce sfida il Monturano, big match per il Cerreto d’Esi contro il Bayer Cappuccini. In C2 l’Arcevia affronta il Lucrezia capolista fuori casa, il Castelbellino ospita il Villa Ceccolini. Torna a giocare a Chiesanuova l’Aurora Treia, big match al PalaQuaresima tra Polisportiva Victoria e Sambucheto VALLESINA, 21 febbraio– Siamo entrando nel rettilineo finale inC1 e C2 dia 5. Tra oggi, venerdì 21, e domani, sabato 22 febbraio, si giocano le partite20^sulle 26 complessive. Scopriamo ilper le squadreVallesina,Provincia di Ancona e dell’Alto Maceratese.C1 InC1, arrivano delle gare importanti per le squadre anconetane. Il Pietralacroce, appena entrato in zona play-out, affronta il Monturano per uno scontro salvezza che i ragazzi di Giordano non possono fallire se vogliono ritornare a guardare la zona play-off.