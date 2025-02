.com - Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, programma e arbitri della 17^ giornata del girone D

Il Cus Ancona ospita la Lisciani Teramo, mentre il Corinaldo sarà di scena a Chieti. Derby a Macerata per lo Jesi VALLESINA, 21 febbraio– Entriamo nella fase calda delD diB dia 5. Domani, sabato 22 febbraio, si giocano le gare17^di campionato. Solo il Cus Ancona gioca in casa, ospitando la Lisciani Teramo: i dorici di Battistini sono a -3 dalla zona salvezza devono fare risultato tra le mura amiche. Il Corinaldo, invece, sarà impegnato contro il Città di Chieti terzo in classifica per proseguire l’inseguimento alla capolista Mernap Faenza.Lo Jesi, infine, sfida in trasferta il Cus Macerata (in copertina il match di andata): si tratta di uno scontro diretto per l’accesso ai play-off, visto che i maceratesi hanno solamente tre punti in meno degli jesini.