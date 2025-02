Tvplay.it - Cagliari-Juventus, Thiago Motta stravolge tutto: quante sorprese!

pronto per la sfida tra, match valido per la 26^ giornata di Serie A. Dopo l’eliminazione dalla Champions League a opera del PSV,potrebbe ribaltare l’undici titolare in vista della sfida dell’Unipol DomusDopo la delusione Champions, ladiè pronta a cercare di cambiare marcia in vista della sfida della 26^ giornata contro il. Piede sull’acceleratore per cercare di conquistare il 4° posto, il quale permetterà ai bianconeri di presentarsi ai nastri di partenza in vista della prossima Champions League. Detto questo, attenzione alle novità nella formazione titolare del tecnico bianconero, il quale potrebbe sorprendere tutti.! (LaPresse) TvPlay.itConfermato Di Gregorio in porta, con Savona pronto a vestire i panni di terzino sinistro dopo il leggero affaticamento muscolare accusato da Cambiaso nel finale di gara contro il PSV.