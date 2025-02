Juventusnews24.com - Cagliari Juve, i rossoblù puntano sul fattore casalingo: hanno ottenuto questi risultati nelle ultime gare all’Unipol. Il dato che spaventa i bianconeri

di RedazionentusNews24, ivoglia di ottenere un risultato positivo contro i. La statistica fa sperare i sardi e mette in ansia la Signoraè un appuntamento importante per le sorti della Vecchia Signora, di recente eliminata dalla Champions League. Il ritorno nella Coppa dalla Grandi Orecchie dipende, però, da un buon risultatocontro i sardi, che ultimamentegiocato qualche scherzetto a Madama. La Vecchia Signora ricorda i precedenti contermini.CURIOSITÀ – «Ilè rimasto imbattuto in due dellequattrocasalinghe contro lantus in Serie A (1V, 1N), dopo otto sconfitte consecutive; in particolare, dopo il 2-2 nell’ultimo incrocio in casa (19 aprile 2024), i sardi potrebbero restare imbattuti per due match interni di fila contro la Vecchia Signora per la prima volta dal 2006 (due pareggi di fila).