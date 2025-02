Anteprima24.it - Cade l’amministrazione comunale di Marigliano

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiTredici consiglieri comunali di(Napoli), si sono dimessi decretando la fine delguidata dal sindaco Peppe Jossa. Lo rende noto lo stesso sindaco sottolineando che “l’interesse personale ha prevalso sul bene della città e sul patto stretto con gli elettori che nel 2020 ci avevano dato la fiducia”. Dei tredici consiglieri, che hanno firmato le dimissioni davanti ad un notaio, due facevano parte della maggioranza guidata da Jossa, eletto cinque anni fa con una coalizione formata dal Pd ed alcune liste civiche. “Non sono ricattabile – ha aggiunto Jossa – e soprattutto non ho mai voluto sacrificare il bene di ciascuno dei cittadini diche ho avuto l’onore di rappresentare. I consiglieri comunali che hanno tradito il progetto di rilancio della città lo sanno bene ed è per questo che hanno preferito vigliaccamente e tristemente la strada delle dimissioni nelle stanze buie dello studio di un notaio più che una sfiducia in un pubblico dibattito in consiglio