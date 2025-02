Ilgiorno.it - Cadavere sui binari alla stazione di Rho-Fiera, via alle indagini

Disagi e rntamenti fino a 60 minuti ieri mattina sulle linee Milano-Torino e Milano-Grate a causa del ritrovamento deldi un uomo suiall’altezza delladi Rho-, in direzione Varese. La macabra scoperta è stata fatta intorno11.30: si tratta di un 45enne, italiano. Sembra che sia escluso un gesto volontario, resta da accertare perché si trovasse lungo ie quale treno lo abbia investito. Immediatamente è scattata la telefonatacentrale operativa del 112. Sul posto gli agenti della Polfer, il personale del 118, una squadra dei vigili del fuoco di Milano e il personale di Rete ferrovie italiane (Rfi). Per consentireautorità di svolgere i rilievi necessari a stabilire la dinamica, la circolazione ferroviaria è stata sospesa in prossimità di Rho.