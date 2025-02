Sbircialanotizia.it - BYD Supplier Meeting 2025: opportunità di sourcing per la mobilità del futuro

BYD ha incontrato a Torino le aziende della filiera italiana della componentistica per selezionare nuovi fornitori per i suoi insediamenti industriali in Europa. Con il supporto di ANFIA, l’evento ha visto la partecipazione di 380 aziende e oltre 500 persone, con 176 incontri B2B tra BYD e le imprese italiane del settore. Il BYD, tenutosi presso . L'articolo BYDdiper ladelè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.