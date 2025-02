Ilgiorno.it - Busto Arsizio, i 106 anni della Pro Patria in un docufilm per bambini

, 21 febbraio 2025 – Si intitola “Lo Sapevi?” ed è un cortometraggio realizzato dall’associazione Tigrotto perin collaborazione con la società Aurora Pro1919 con l’obiettivo di raccontare aila storiasquadra, in occasione del 106°versariofondazionesocietà, un cammino ultracentenario fatto di passione e di tifo per generazioni dicchi. Oggi si guarda al futuro, avvicinando i giovanissimi alla squadra. Il progetto, ideato da Martina Crosta (responsabile comunicazione Aurora Pro), Emanuele Gambertoglio (associazione Tigrotto per) e Filippo D’Angelo (regista), è pensato proprio per idi età compresa dai 5 ai 12e sarà presentato nelle scuole primarie e dell’infanzia. Neldurata di circa 13 minuti, oltre alla gloriosa storiaProsono messe in evidenza le principali peculiaritàsquadra simbolocittà.