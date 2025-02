Quifinanza.it - Busta paga di 1 euro, lo stipendio di una prof azzerato dal Fisco

Unaessoressa precaria di Napoli ha ricevuto unadi appena 1per il mese di febbraio. La colpa è delle trattenute fiscali e dei conguagli previdenziali che hannolo.Com’è possibile sopravvivere con 1di? Una domanda che si fa Uil Scuola che ha denunciato il fatto. Non è, purtroppo, l’unico caso. La condizione dei precari della scuola è spesso di difficoltà, tra salari inadeguati, conguagli fiscali imprevisti e ritardi neimenti.“Umiliati dallo Stato”: la storia di Rosaria Delle MonacheUn solodi. Uno solo. Per un intero mese di lavoro in una scuola media di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. È quanto ha ricevuto Rosaria Delle Monache, insegnante di inglese precaria da 7 anni nelle scuole statali. “Non da un privato, ma dallo Stato, che ci umilia e mostra dispregio per il nostro lavoro”, ha dichiarato Rosaria in un’intervista.