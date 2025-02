Inter-news.it - Buongiorno: «Napoli-Inter tosta. Lotta scudetto? Ancora presto!»

Leggi su Inter-news.it

Mancapiù di una settimana a, eppure lo scontro diretto tra le prime due in classifica tiene già banco. Ecco cosa ne pensa uno dei protagonisti, Alessandro.SFIDA DIFFICILE – Due punti in classifica dividono la squadra di Simone Inzaghi e quella di Antonio Conte, prime della classe nella stagione 2024-2025. Lafra le due squadre rende vivo il campionato, accendendolo giornata dopo giornata. In questo scenario, in programma i primi di marzo, diventa una sfida importantissima. Proprio sullo scontro diretto è statorogato Alessandro. Il difensore del club partenopeo,cettato da Sky Sport 24, ha dichiarato in merito: «Sarà sicuramente una partita importante,, difficile, perché siamo due squadre forti. Non mi sentodi parlare diper il titolo perché il campionato èlungo però sarà sicuramente una partita importante».