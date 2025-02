Ilnapolista.it - Buongiorno: «Conte è carismatico, ambizioso e perfezionista» (Sky Sport)

Leggi su Ilnapolista.it

: «» (Sky)Alessandroha parlato a Sky.«Abbiamo lavorato molto sui movimenti difensivi. Ero abituato a giocare tanto a uomo, con lui ho ripreso i movimenti della linea difensiva, dopodiché non dobbiamo focalizzarci e concentraci su un singolo sistema e su un singolo modulo, dobbiamo essere pronti a cambiare in qualsiasi momento. Sono concetti che possono essere riportati a quattro e a tre , se vogliamo fare pressing alto o se vogliamo aspettarli».Gli chiedono di.«o e».Massimo Ugolini in collegamento dice che a Como – domenica alle 12.30 – giocherà Spinazzola nel 3-5-2.«Prosegue la maledizione della fascia sinistra, ci sono stati problemi per Mazzocchi. C’è stato il comunicato del Napoli, lesione al solo della gamba destra.