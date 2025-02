Inter-news.it - Bucciantini ricorda: «Inter in corsa per tutti gli obiettivi!»

Dopo i playoff conclusi poche ore fa in Champions League assume un altro significato la qualificazione dell’agli ottavi di finale. Testimonia Marcosu Sky Sport.– Marcoci ha tenuto are chi è l’unica squadra che ha raggiunto gli ottavi di finale di Champions League. Nella settimana in cui Milan, Juventus e Atalanta hanno subito l’eliminazione l’opinionista si esprime così: «Questa settimana ci ha raccontato qualcosa anche dell’che non ha giocato. Quanto è importante in una stagione lunga piena di impegni lasciare qualche partita nel percorso? Bisogna saper scegliere e perdere le partite giuste, questo ti porta ad essere dentroglidell’anno. E l’in Champions League ha sbagliato pochissimo, solo una volta»., i prossimi impegni in programmaIMPEGNI – Non sarà però affatto semplice nelle prossime settimane giocare su tre fronti e cercare di arrivare fino in fondo.