Btp Più | raccolta a 149mldalzati tassi

17.20 Si è chiuso il collocamento del nuovo Btp Più, il titolo di Stato dedicato ai piccoli risparmiatori. Le adesioni hanno sfiorato i 15 miliardi di euro. Le sottoscrizioni complessive sono state infatti pari a 14,9 mld in 4 giorni (circa 1,1 mld quelle odierne). Il Tesoro annuncia: "In considerazione delle condizioni di mercato" il Mef ha deciso di rivedere al rialzo idel Btp Più, dal 2,8 al 2,85% quello previsto nei primi 4 anni e dal 3,6 al 3,7% quello per i restanti 4 anni.