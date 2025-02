Quifinanza.it - BTP Più verso rialzo dei tassi: ultime ore per aderire

Il BTP Più non è solo un titolo che sta dimostrando un forte apprezzamento dalla clientela retail, stando all’andamento degli ordini delle prime quattro giornate di collocamento, ma è anche profetico nel nome, visto che il rendimento definitivo che sarà annunciato oggi dal Tesoro potrebbe essere rivisto aldi +10-20 punti rispetto al tasso minimo garantito annunciato prima dell’offerta.I rendimenti del BTP PiùIl MEF aveva annunciato, prima del collocamento la serie dei rendimenti minimi garantiti per il BTP Più, che erano indicati pari al 2,8% per i primi 4 anni ed al 3,6% per i successivi 4 anni. Ma l’andamento forte della domanda degli ultimi giorni, unita alle fibrillazioni dei mercati, che hanno fatto salire i rendimenti correnti dei titoli quotati, lasciano presupporre che questa volta ci sarà una revisione aldi queiiniziali (+10-20 pb).