Quotidiano.net - Btp Più: il tesoro alza il tasso di interesse

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 21 febbraio 2025 – Il Btp Più ha chiuso la raccolta con un totale di 14,9 miliardi, con oltre 1 miliardi di ordini registrati nell’ultimo giorno. E c’è stato anche un ritocco nei rendimenti. "In considerazione delle condizioni di mercato" il Mef ha deciso di rivedere al rialzo i tassi del titolo, ritoccando dal 2,8% al 2,85% quello previsto per i primi quattro anni e dal 3,6% al 3,7% quello per i restanti quattro anni. L'importo emesso coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sulla piattaforma MOT di Borsa Italiana nelle cinque giornate di collocamento, attraverso tre banche dealer, Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., e due banche co-dealer, Banca Akros S.p.A. e Banca Sella Holding S.