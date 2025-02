Messinatoday.it - Bruxelles, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno rieletto membro del Comitato delle Regioni

Leggi su Messinatoday.it

"In Europa, nell'interesseitaliane che rappresentiamo, e? necessario superare le divisioni ideologiche derivanti dai partiti di provenienza, per giocare insieme, indossando unicamente la maglia della nazionale, in favorepolitiche per l'Italia”. Lo ha dichiarato il