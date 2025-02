Bergamonews.it - Brumotti torna in Bergamasca a caccia di pusher: “Così abbiamo recuperato eroina e cocaina”

Leggi su Bergamonews.it

A Ghiaie, frazione di Bonate Sopra, nella notte tra il 18 e il 19 febbraio, Vittorioha“un’ingente quantità dipronta per la vendita”, fanno sapere dal noto programma televisivo Striscia la notizia, che annunciala puntata che andrà in onda venerdì sera, 21 febbraio, intorno alle 20,30 su Canale 5.L’inviato, dopo avere ricevuto diverse segnalazioni sullo spaccio nei boschi di quella zona, si è recato sul posto per documentare l’attività dei. Poi, dopo aver pedinato il furgone guidato da uno di loro, l’inseguimento è proseguito a piedi ed è culminato con lo spacciatore che si è dato alla fuga abbandonando uno zaino contenente un’ingente quantità di. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)Non è la prima volta chefa tappa in terranella sua ormai celebre “” aiin giro per l’italia: nel settemembre 2022, a Seriate, durante un servizio in sella alla sua bicicletta, aveva fatto arrestare uncon all’incirca 50 grammi di marijuana.